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Кристанте оценил влияние Моуринью на «Рому»

По словам итальянского хавбека, менталитет португальского специалиста помогает римскому клубу добиваться успехов.
19 июня 2023 23:24
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте поделился мнением о работе Жозе Моуринью на должности главного тренера команды.

«Его вклад в командные успехи велик. Он пришел в клуб с колоссальным опытом и добавил «Роме» качеств, которых ей не хватало. Его менталитет феноменален. Именно этот фактор можно назвать ключевой составляющей нашего выхода в финал Лиги Европы», – приводит слова 28-летнего футболиста пресс-служба «волков».

Напомним, что Моуринью руководит «Ромой» с июля 2021 года. Под руководством 60-летнего специалиста столичная команда стала победителем Лиги конференций в сезоне-2021/2022 и финалистом Лиги Европы прошедшего сезона. Красно-желтые завершили сезона Серии А на шестом месте, записав в свой актив 63 очка.

источник: ФК «Рома»
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