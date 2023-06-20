Борис Ротенберг: «Сочи» — не фарм-клуб «Зенита»

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг в очередной раз заявил, что его команда не является фарм-клубом «Зенита».

«Вы же видите, что это не так, что мы выходим, играем и побеждаем. Это домыслы, которые основываются на том, что у меня хорошие отношения с менеджментом «Зенита». Это несомненно, но это не значит, что мы фарм-клуб», - цитирует Бориса Ротенберга «РИА Новости Спорт».

«Сочи» по итогам сезона-2022/2023 российской Премьер-лиги занял десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.