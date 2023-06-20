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Юристы «Спартака» взыскали с Газизова более 90 млн рублей

Пример успешной работы.
20 июня 2023 18:43
автор: Максим Скороходов

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, как проходят судебные споры с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

19 июня стало известно о том, что Газизов подал седьмой иск к «Спартаку».

«По первой инстанции мы взыскали с него 93 миллиона рублей. У нас разная правовая позиция с ним. Его юристы подают верное количество исков, но по разным территориям и разным основаниям в надежде, что, может быть, гдето выстрелит. У «Спартака» абсолютно другая позиция, мы выстроили четкие требования, дождались определенных решений судов по его искам и подали иск к нему и взыскали с него то, что он заплатил себе в последний день работы в клубе. Больше правовых оснований подавать иски к Газизову мы не видим», - приводит «Матч ТВ» слова Завьяловой.

Газизов работал на посту генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

После увольнения из клуба Газизов требовал выплату в размере 400 млн рублей. Он подавал иски к «Спартаку», однако суд отказывал в их удовлетворении.

Добавим, что последним местом работы Газизова была «Уфа». В июне он покинул башкирский клуб, который вылетел во Вторую лигу.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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