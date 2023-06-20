Агент Холанда высказалась об уходе футболиста из «Манчестер Сити»

Рафаэла Пимент, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, ответила на вопрос о возможном переходе игрока в другой клуб.

«Эрлинг точно останется в «Манчестер Сити» и продолжит играть там», – заявила менеджер, чьи слова приводит инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

22-летний Холанд перешел в «Сити» летом 2022 года. Он был куплен у дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро.

В прошедшем сезоне норвежец помог команде выиграть АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. На его счету 53 матча, 52 гола и 9 ассистов.