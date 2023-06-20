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Гол Роналду в концовке принес Португалии победу над Исландией

Хозяева заканчивали матч вдесятером.
Гол Роналду в концовке принес Португалии победу над Исландией
20 июня 2023 23:45
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В матче четвертого тура отборочного турнира Евро-2024 сборная Португалии на выезде одержала победу над командой Исландии.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный мяч забил Криштиану Роналду за минуту до конца основного времени.

Сначала арбитр определил у форварда положение вне игры, однако после подсказки ВАР гол был засчитан.

Отметим, что исландцы заканчивали матч в меньшинстве: на 80-й минуте Виллюм Виллюмссон получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

Таким образом, команда Роберто Мартинеса набрала 12 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице группы J. Более того, после четырех матчей португальцы по-прежнему не пропустили ни одного мяча, забив при этом 14.

Исландия с тремя очками осталась на пятой позиции.

Евро-2024. Отборочный турнир
Группа j. 4-й тур.
Исландия - Португалия - 0:1 (0:0)
Гол: Роналду, 89
Удаление: Виллюмссон, 80.

источник: «Советский спорт»
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