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Хави не поддержал идею с возвращением Неймара в «Барселону»

Специалист считает, что атака каталонцев не нуждается в усилении.
Хави не поддержал идею с возвращением Неймара в «Барселону»
21 июня 2023 09:19
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Стало известно о реакции главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса на желание Неймара вернуться в каталонский гранд.

Как пишет Diario Sport, специалист не поддержал эту идею. Он считает, что сине-гранатовым следует сосредоточиться на усилении других позиций.

Ранее сообщалось, что 31-летний бразилец, выступающий за «ПСЖ», готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения на «Камп Ноу».

Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В прошедшем сезоне Лиги 1 форвард отыграл 20 матчей, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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