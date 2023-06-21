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Гаджиев оценил шансы Малкома заиграть в «Ювентусе»

Ранее сообщалось, что итальянцы готовы предложить за игрока 30 млн евро.
21 июня 2023 09:36
автор: Артур Гичунцев

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к нападающему «Зенита» Малкому.

По словам специалиста, он высоко оценивает вероятность трансфера даже несмотря на тот факт, что «старая синьора» не смогла пробиться в Лигу чемпионов.

«Зенит» тоже не играет в этом турнире. При переходе Малкома в «Ювентус» другие факторы сыграют важную роль. Он потянет уровень «Ювентуса», – добавил Гаджиев для «РБ-Спорт».

В прошедшем сезоне РПЛ 26-летний Малком провел 27 матчей, забил 23 гола и отдал 9 ассистов. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.

источник: «РБ-Спорт»
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