Кузяев запросил у «Бешикташа» дополнительный бонус за подписание контракта

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев выдвинул дополнительные условия руководству «Бешикташа». Об этом пишет Fotomac со ссылкой на Sabah.

По данным источника, россиянин хочет получать в новой команде 2 млн евро. Кроме того, он запросил дополнительный бонус за подписание контракта.

Отмечается, что в руководстве стамбульского гранда готовы пойти на такие условия, так как считают, что футболист станет хорошим усилением состава.

Напомним, Кузяеву 30 лет. Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня. Таким образом, хавбек может сменить команду на правах свободного агента.