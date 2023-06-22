Гришин высказался о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА

Главный тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин поддержал решение армейцев вернуть Марио Фернандеса.

Ранее гендиректор армейцев Роман Бабаев сообщил, что защитник может подписать контракт в течение недели.

«Он попадает в хороший момент в ЦСКА, когда будут сборы. За это время Фернандес наберет форму, посмотрит, как строится игра команды. Он полгода пропустил, но сейчас будет готовиться полтора месяца. Столько времени ему хватит. Хорошо, что Марио возвращается сейчас, когда можно потренироваться с командой набрать идеальную форму», – цитирует Гришина «РБ Спорт».

32-летний Фернандес приостановил карьеру в декабре 2022 года, а через некоторое время стал игроком бразильского «Интернасьонала», который покинул 30 апреля.