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Защитник «Зенита» Чистяков: жду матч с «Фенербахче», это лучше, чем играть с командами РПЛ

Чистяков высказался о предстоящем товарищеском турнире.
22 июня 2023 23:35
автор: Александр Кожевников

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о предстоящем товарищеском турнире Кубок PARI Премьер.

«Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда» – хорошие соперники, поэтому отлично, что турнир организовали. Это лучше, чем играть с командами РПЛ или Первой лиги, потому что с ними мы играем часто в чемпионате, мы их знаем. С иностранцами мы не играем, потому что мало международных матчей, поэтому получатся неплохие спарринги. Больше жду игру с турками», - приводит слова Чистякова «Спорт день за днём».

Турнир состоится с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. В нем примут участие четыре команды.

источник: «Спорт день за днем»
Защитник «Зенита» Чистяков: жду матч с «Фенербахче», это лучше, чем играть с командами РПЛ
Чистяков высказался о предстоящем товарищеском турнире.
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