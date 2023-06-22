Защитник «Зенита» Чистяков: жду матч с «Фенербахче», это лучше, чем играть с командами РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о предстоящем товарищеском турнире Кубок PARI Премьер.

«Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда» – хорошие соперники, поэтому отлично, что турнир организовали. Это лучше, чем играть с командами РПЛ или Первой лиги, потому что с ними мы играем часто в чемпионате, мы их знаем. С иностранцами мы не играем, потому что мало международных матчей, поэтому получатся неплохие спарринги. Больше жду игру с турками», - приводит слова Чистякова «Спорт день за днём».

Турнир состоится с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. В нем примут участие четыре команды.