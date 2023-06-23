Сорокин не исключил, что бан клубов РПЛ может затянуться на много лет: вернуться будет сложно

После отстранения от турниров ФИФА и УЕФА в РФС задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, однако, глава УЕФА Александер Чеферин публично выступил против этой идеи.

Функционер подчеркнул, что Россия нужна европейскому футболу. Он выразил надежду, что ограничения будут сняты в ближайшее время.

Гендиректор оргкомитета чемпионата мира 2018 в России Алексей Сорокин занял противоположную точку зрения. Он считает, что непростая обстановка в мире может надолго оставить российские команды без участия в европейских турнирах.

«При переходе в Азию мы не вернемся в Европу никогда? Со словом «никогда» я бы обращался очень осторожно. Кто может такое знать? Да, вернуться в ближайшие годы будет сложно. Может быть, десятилетия будет сложно. Ну кто знает, как будет потом? Что такое никогда? Не согласен. Никогда при текущей администрации УЕФА – наверное, да. Но время-то идет», – сказал Сорокин порталу «РБ-Спорт».