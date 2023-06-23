Названа зарплата Малкома в «Зените»

Стали известны детали трудового контракта форварда «Зенита» Малкома. Об этом сообщает «Спорт день за днём».

По данным источника, 26-летний бразилец получает 3,5 млн евро в год.

Напомним, игрок перебрался в Санкт-Петербург летом 2019 года. Он был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро и заключил договор до июня 2027-го.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ: на его счету 23 гола в 27 матчах. Кроме того, нападающий отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард привлек внимание «ПСЖ» и «Ювентуса».