ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ду Кейрос рассказал, кто помог ему принять решение о переходе в «Зенит»

Бразилец уже провел первую тренировку с командой.
23 июня 2023 20:58
автор: Александр Поволоцкий

Новичок «Зенита» Ду Кейрос рассказал, как принимал решение о переходе в команду из Санкт-Петербурге.

Напомним, что 23-летний футболист уже провел первую тренировку на базе «Зенита».

«Мaлком был первым, кто связался со мной, когдa ещe только появилась новoсть об интересе со стороны «Зенита». Мы поoбщались, он рассказал много хорoшего. И стал тем, кто помог принять рeшение о переходе. «Зенит» — это прeкрасная возможность выйти на другой уровeнь, проявить и зарекомендовать сeбя. Плюс помочь клубу своими дeйствиями и тем самым помочь себe стать частью его истории», — цитирует Ду Кейроса «Матч ТВ».

Отметим, что полузащитник выступал с 2021 года за «Коринтианс».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«Реал» согласовал с «Шахтером» аренду 19-летнего защитника
Мадридский клуб сможет выкупить футболиста.
23.06.2023 21:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ду Кейрос рассказал, кто помог ему принять решение о переходе в «Зенит»
Бразилец уже провел первую тренировку с командой.
23.06.2023 20:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Марселино назначен главным тренером «Марселя»
Экс-наставник «Атлетика» из Бильбао продолжит карьеру во Франции.
23.06.2023 20:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тимоти Веа согласовал условия контракта с «Ювентусом»
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.
23.06.2023 20:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Личка заявил, что экс-футболист сборной России Гусев вошел в тренерский штаб «Динамо»
Часть сотрудников перешла с новым тренером из «Оренбурга».
23.06.2023 20:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Агент Николсона прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из «Спартака»
Контракт футболиста с красно-белыми действует до лета 2026 года.
23.06.2023 20:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер «Динамо» Личка обратился к болельщикам московской команды
Чешский специалист пообещал порадовать всех голами и хорошими результатами.
23.06.2023 20:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
Моуринью заявил о своем выходе из состава «совета мудрецов» УЕФА
Тренер «Ромы» очень возмущен действиями организации.
23.06.2023 20:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России признался, что был очень слабым футболистом
Игрок сделал неожиданное заявление после окончания своей карьеры.
23.06.2023 20:13
Футбол
автор: Александр Шульгин
УЕФА рекомендовал исключить «Осасуну» из еврокубков за договорные матчи 10-летней давности
Испанский клуб намерен подать апелляцию.
23.06.2023 20:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.