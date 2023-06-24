Лионель Месси: я уже не тот, каким был несколько лет назад

Аргентинский нападающий Лионель Месси признался, что возраст сильно сказывается на уровне его игры.

«Конечно, мне уже 35 лет, я уже не такой игрок, каким был в «Барселоне» несколько лет назад. Первый год в Париже по различным причинам оказался для меня очень сложным. Но в этом сезоне я чувствовал себя гораздо лучше, более расслабленным», - приводит слова футболиста beIN SPORTS.

Напомним, контракт аргентинца с французским «ПСЖ» закончился этим летом, и футболист покинул клуб, перебравшись в США, где он будет выступать за «Интер Майами».

В 2022 году Месси стал чемпионом мира в составе своей национальной команды.

Всего в сезоне-2022/23 он провел 41 матч во всех клубных турнирах, в которых забил 21 мяч.