«Спартаку» посоветовали продать Николсона

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался об информации, что клуб готов продать нападающего Шамара Николсона, если получит предложение от 7 млн евро.

«Если за него действительно заплатят 7 млн евро, то нужно соглашаться. В РПЛ Шамар конкуренцию не выдержал. Соболев играл больше, чем Николсон. По сути он Александру конкуренцию и проиграл, ведь ставить сразу двоих таких крупных форвардов довольно сложно в основу. В «Спартаке» на этой позиции есть молодые ребята-воспитанники, которым нужно дать шанс», - приводит «РБ-Спорт» слова Гладилина.

Напомним, что Николсон выступает за «Спартак» с января прошлого года. В прошедшем сезоне за столичную команду он сыграл 27 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Сообщается, что ямаец готов покинуть российский клуб и может продолжить карьеру в Бельгии или Турции.