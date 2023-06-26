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Названо имя лучшего футболиста «Краснодара» в сезоне-2022/23

Он одержал безоговорочную победу в голосовании среди болельщиков.
Названо имя лучшего футболиста «Краснодара» в сезоне-2022/23
26 июня 2023 08:21
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК "Краснодар"

Пресс-служба «Краснодара» подвела итоги голосования среди болельщиков по выбору лучшего футболиста команды в сезоне-2022/23.

Так, им оказался армянский полузащитник Эдуард Сперцян: он занял первое место в опросе, получив 48,78% голосов респондентов.

На втором месте расположился колумбийский форвард Джон Кордоба (19%), а замкнул первую тройку российский вратарь Матвей Сафонов (8,34%).

В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян провел 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.

Ранее его признали лучшим полузащитником РПЛ в прошедшей кампании.

источник: ФК «Краснодар»
Названо имя лучшего футболиста «Краснодара» в сезоне-2022/23
Названо имя лучшего футболиста «Краснодара» в сезоне-2022/23
Он одержал безоговорочную победу в голосовании среди болельщиков.
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