Названо имя лучшего футболиста «Краснодара» в сезоне-2022/23

Пресс-служба «Краснодара» подвела итоги голосования среди болельщиков по выбору лучшего футболиста команды в сезоне-2022/23.
Так, им оказался армянский полузащитник Эдуард Сперцян: он занял первое место в опросе, получив 48,78% голосов респондентов.
На втором месте расположился колумбийский форвард Джон Кордоба (19%), а замкнул первую тройку российский вратарь Матвей Сафонов (8,34%).
В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян провел 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.
Ранее его признали лучшим полузащитником РПЛ в прошедшей кампании.
источник: ФК «Краснодар»