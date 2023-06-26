В «Зените» отреагировали на слухи о нежелании Вендела возвращаться в Россию

По данным СМИ, полузащитник «Зенита» Вендел отказался возвращаться в Россию из-за нестабильной ситуации.

Источники отмечают, что в руководстве клуба уже начали искать футболисту новую команду.

Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев прокомментировал эти слухи. Он заявил агентству «РИА Новости»: «Это фейк».

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 20202 года. В прошедшем сезоне РПЛ хавбек провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что футболист получил предложение о переходе в «Рому».