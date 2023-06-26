Агент Малкома ответил на вопрос о возможном переходе в «Фенербахче»

Форвард «Зенита» Малком не планирует переходить в «Фенербахче». По крайней мере, в это трансферное окно, о чем заявил агент игрока Гильерме Миранда.

«Это неправда», – сказал менеджер, отвечая на вопрос о возможном переходе нападающего в «Фенербахче» на правах аренды.

Ранее стало известно, что Малком мог уйти в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, однако, французский клуб не смог договориться с «Зенитом» об условиях сделки. Также сообщалось, что 26-летний бразилец интересен «Ювентусу». Туринцы рассматривают вариант с его переходом этим летом.

Добавим, что контракт нападающего с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.