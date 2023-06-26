«Балтика» в ближайшее время арендует футболиста сборной Боливии 

«Балтика» близка к тому, чтобы заключить арендное соглашение с защитником «Боливара» Роберто Фернандесом. Об этом сообщает El Deber.

Как утверждает источник, нынешним летом 23-летний игрок присоединится к «балтийцам» на правах аренды. Сообщается, что российская команда будет иметь право выкупить боливийского защитника в конце сезона-2023/2024.

Добавим, что Фернандес играет за «Боливар» с 2020 года. В сезоне-2022/2023 он в составе «академии» принял участие в 20 матчей и отличился семью результативными действиями. Также он является игроком сборной Боливии, за которую провел 25 встреч и забил один гол. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.