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Орлов назвал двух футболистов, из-за которых начал посещать матчи «Зенита»

К сожалению, оба легионеры.
26 июня 2023 19:52
автор: Артур Гичунцев

Спортивный журналист Геннадий Орлов признался в симпатии к форварду «Зенита» Малкому и его одноклубнику Клаудиньо.

По словам известного комментатора, игра бразильских футболистов вынудила его посещать матчи питерской команды. Он подчеркнул, что оба игрока «очень многое знают про футбол».

«Поймал себя на мысли, что из-за Малкома я начал ходить на матчи. Раньше мог по телевизору посмотреть. А в этом сезоне я старался посещать стадион, чтобы увидеть вблизи Малкома и его товарища по команде Клаудиньо», – сказал Орлов порталу Sport24.ru.

В прошедшем сезоне 26-летний Малком отыграл 33 матча, забил 26 голов и отдал 9 ассистов. В активе 26-летнего Клаудиньо – 30 матчей, 5 голов и 12 голевых передач.

источник: Sport24.ru
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