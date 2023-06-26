У Хави возникли разногласия с руководством «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ведет переговоры с руководством о продлении контракта.

Как сообщает Mundo Deportivo, специалист хочет, чтоб каталонский гранд повысил зарплату его помощникам, однако, на «Камп Ноу» не готовы идти на такие условия.

В клубе считают, что Хави должен будет делиться со своим штабом после того, как ему начнут платить больше.

Напомним, испанец возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, а в прошедшем сезоне он помог команде выиграть Ла Лигу. Кроме того, под его руководством сине-гранатовые завоевали Суперкубок Испании.