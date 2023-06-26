Гарри Кейн определился с новым клубом

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет перейти в «Баварию». Об этом заявил журналист Флориан Плеттенберг.

По его данным, английский форвард уже сообщил о своем решении руководству мюнхенского гранда.

В «Баварии» считают, что смогут убедить боссов лондонского клуба продать игрока менее чем за 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что футболист также интересен «Реалу». В Испании писали, что «сливочные» предложили за него 80 млн евро, однако, лондонцы требуют 120 млн евро.

В прошедшем сезоне АПЛ Гарри Кейн провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 голевых паса.