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Гарри Кейн определился с новым клубом

Форвард намерен сменить команду этим летом.
26 июня 2023 23:56
автор: Артур Гичунцев

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет перейти в «Баварию». Об этом заявил журналист Флориан Плеттенберг.

По его данным, английский форвард уже сообщил о своем решении руководству мюнхенского гранда.

В «Баварии» считают, что смогут убедить боссов лондонского клуба продать игрока менее чем за 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что футболист также интересен «Реалу». В Испании писали, что «сливочные» предложили за него 80 млн евро, однако, лондонцы требуют 120 млн евро.

В прошедшем сезоне АПЛ Гарри Кейн провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 голевых паса.

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По словам представителя форварда, 27-летний игрок находится на тренировочных сборах «Ростова» и готовится к предстоящему сезону РПЛ.
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