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Павлюченко назвал идеальный вариант для Сперцяна в АПЛ

Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
27 июня 2023 20:15
автор: Артур Гичунцев

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал слухи об интересе «Ньюкасла» и «Манчестер Сити» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

В частности, он заявил, что молодому футболисту следует перейти в стан «сорок». В этой команде он имеет больше шансов закрепиться в стартовом составе.

«Кто-то скажет, мол, как можно отказать «Сити»? Но можно выбрать великий клуб и не провести ни одного матча.

А в стане «сорок» он будет играть, мне кажется. Я бы так поступил. И оттуда уже можно попасть в топовую команду, в тот же «Ман Сити», – добавил Павлюченко порталу Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Сперцян также интересен «Интеру», «Фиорентине» и «Аяксу».

источник: Metaratings.ru
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