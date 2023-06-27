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«Манчестер Сити» подписал четырехкратного победителя Лиги чемпионов

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«Манчестер Сити» подписал четырехкратного победителя Лиги чемпионов
27 июня 2023 20:29
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК "Манчестер Сити"

«Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника «Челси» Матео Ковачича.

Сегодня, 27 июня, хорватский футболист заключил контракт до 2027 года. Сумма трансфера не разглашается, однако, СМИ утверждают, что «горожане» выложили за игрока 25 млн евро. Еще 5 млн евро они перечислят в виде бонусов.

29-летний Ковачич выступал за лондонцев с июля 2019 года. В его карьере также были «Интер» и «Реал», с которым он трижды выигрывал Лигу чемпионов. Еще один «ушастый» трофей хорват завоевал в составе «Челси».

источник: ФК «Манчестер Сити»
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