Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от предстоящего Кубка PARI Премьер 

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как выступление команды на Кубке PARI Премьер повлияет на подготовку сине-бело-голубых к следующему сезону.

«Прекрасная возможность сыграть с хорошими командами. Не так давно мы уже играли с «Фенербахче» и «Црвеной Звездой», в Сочи год назад, получились хорошие матчи. Что касается интенсивности, уровня сопротивления — для нас это хорошая возможность подготовиться к сезону», — приводит слова 47-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что в нынешнем году Кубок PARI Премьер продлится с 1 по 15 июля. В турнире примут участие четыре команды: «Фенербахче», «Нефтчи», «Црвена звезда» и «Зенит».

В первом матче соревнований подопечные Семака встретится с азербайджанской командой из Баку. Встреча состоится 1 числа, в Санкт-Петербурге на домашней арене петербуржцев и начнется в 19:30 по московскому времени.