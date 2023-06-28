Бояринцев не исключил, что «Сокол» подпишет игроков РПЛ

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев не исключил подписание игроков из РПЛ.

«Времени на подготовку у нас остается немного, поэтому хочется, чтобы ребята побыстрее набрали форму. Конечно, нельзя исключать, что у нас будут новички, место в заявке на сезон мы для них прибережем. Бывает, что из РПЛ отваливаются игроки перед стартом сезона. Может быть, кого-нибудь прихватим оттуда», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Сокол» пробился в Первую лигу.

Контракт 45-летнего специалиста рассчитан на один год. Ранее Бояринцев тренировал «Носту», «Текстильщик», КАМАЗ, «Родину» и «Новосибирск».