«Зенит» потерпел поражение от «Ленинградца» в товарищеском матче 

В среду, 28 июня, в Санкт-Петербурге на территории Удельного парка прошел товарищеский матч между «Зенитом» и «Ленинградцем».

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «областных».

Таким образом, команда Сергея Кирьякова впервые в истории клуба одержала победу над питерской командой. Ранее футбольные коллективы встречались два раза и дважды сильнее оказывались петербуржцы (1:0, 3:1).

Добавим, что по итогам сезона-2022/2023 «Ленинградец» выиграл чемпионат Второй лиги и вышел в Первую лигу. «Зенит» завоевал чемпионство России в пятый раз подряд.