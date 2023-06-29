Во «Фламенго» нашли способ уговорить Клаудиньо покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо вернется на родину. Об этом пишет издание Globo.

По данным источника, футболист близок к переходу в «Фламенго». Представители клуба заверили игрока, что он будет регулярно вызываться в национальную сборную. Это и подтолкнуло хавбека к смене клубной прописки.

В руководстве «Фламенго» не сомневаются, что трансфер состоится, так как знают, какая сумма устроит сине-бело-голубых.

Напомним, 26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В прошедшем сезоне он забил 5 голов и отдал 12 голевых передач. К слову, он уже вызывался в сборную Бразилии, но пока не провел за нее ни одного матча.