«Зенит» установил ценник на Клаудиньо

Хавбек «Зенита» Клаудиньо дал согласие на переход в «Фламенго». Такой информацией располагает журналист Вене Касагранде.

Согласно источнику, питерцы готовы расстаться с футболистом, но требуют за его трансфер не менее 12 млн евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник согласился на переход в «Фламенго», так как его убедили, что в этой команде ему будет проще попасть в национальную сборную.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В прошедшем сезоне он забил 5 голов и отдал 12 голевых передач. К слову, он уже вызывался в сборную Бразилии, но пока не провел за нее ни одного матча.