«Венеция» может расстаться с Денисом Черышевым в ближайшее время

Нападающий «Венеции» Денис Черышев может покинуть итальянский клуб текущим летом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, информацию об уходе 32-летнего россиянина из стана «лагунари» отказался комментировать спортивный директор команды Филиппо Антонелли.

Напомним, что Черышев присоединился к «Венеции» в августе прошлого года на правах свободного агента. В сезоне-2022/2023 за клуб Серии Б он сыграл 24 матча, отличился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами. Его контракт с командой Паоло Ваноли рассчитан до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет один миллион евро.

В прошедшем сезоне «Венеция» не смогла выйти в Серию А, потерпев поражение от «Кальяри» (1:2) в первом раунде плей-офф.