Семин отреагировал на новость об интересе «Вероны» к Алексею Миранчуку

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Верону».

Ранее появилась информация, что «мастифы» рассчитывают арендовать российского игрока на следующий сезон с возможностью дальнейшего выкупа 27-летнего футболиста.

«Верона» заинтересована в Миранчуке? Не знаю, ничего не слышал про это. Мне кажется, Алексей может претендовать на клуб выше рангом. Он неплохо себя показал в «Торино» в прошедшем сезоне», – приводит слова Семина «РБ Спорт».

Добавим, что сезон-2022/2023 Миранчук проводил в аренде в «Торино». В составе «быков» он принял участие в 31 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Италии «Верона» сохранила прописку в высшем дивизионе Серии А благодаря победе над «Специей» в стыковом матче, заняв 17-е место в турнирной таблице.