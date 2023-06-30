В Турции раскрыли детали возможного трансфера Кузяева в «Бешикташ»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев близок к переходу в «Бешикташ». Об этом сообщил журналист Атилла Арда Бора.

По его данным, игроком также интересуются европейские клубы, однако, «Бешикташ» лидирует в борьбе за футболиста.

Отмечается, что окончательное решение примет отец хавбека, Адьям Кузяев, который также является его агентом.

Ранее сообщалось, что полузащитник потребовал денежный бонус за подписание договора.

Напомним, Далеру Кузяеву 30 лет. Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня. Таким образом, хавбек может сменить команду на правах свободного агента.