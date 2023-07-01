Агент Вендела заявил, что бразилец готов покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел не планирует покидать команду. Об этом заявил агент игрока Тьяго Рибейро. При этом менеджер подчеркнул, что футболист готов к новому вызову.

«Он выиграл с «Зенитом» все, но он любит команду, город, болельщиков. Если уход Вендела и состоится, то таким образом, чтобы никто не остался в обиде», – добавил агент, чьи слова приводит Metaratings.ru.

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2022 года. В прошедшем сезоне РПЛ хавбек провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что футболист получил предложение о переходе в «Рому».