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Агент Вендела заявил, что бразилец готов покинуть «Зенит»

Ранее сообщалось, что футболист интересен «Роме».
01 июля 2023 11:23
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Зенита» Вендел не планирует покидать команду. Об этом заявил агент игрока Тьяго Рибейро. При этом менеджер подчеркнул, что футболист готов к новому вызову.

«Он выиграл с «Зенитом» все, но он любит команду, город, болельщиков. Если уход Вендела и состоится, то таким образом, чтобы никто не остался в обиде», – добавил агент, чьи слова приводит Metaratings.ru.

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2022 года. В прошедшем сезоне РПЛ хавбек провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что футболист получил предложение о переходе в «Рому».

источник: Metaratings.ru
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