Семак подтвердил желание Вендела покинуть «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Вендела.

По словам специалиста, игрок действительно хочет сменить команду. Наставник подчеркнул, что в руководстве не видят в этом проблемы и открыты к переговорам.

«Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит клуб и его, он может уйти», – цитирует специалиста «Чемпионат».

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2022 года. В прошедшем сезоне РПЛ хавбек провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что футболист получил предложение о переходе в «Рому».