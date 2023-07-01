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Семак подтвердил желание Вендела покинуть «Зенит»

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Рома».
01 июля 2023 15:11
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Вендела.

По словам специалиста, игрок действительно хочет сменить команду. Наставник подчеркнул, что в руководстве не видят в этом проблемы и открыты к переговорам.

«Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит клуб и его, он может уйти», – цитирует специалиста «Чемпионат».

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2022 года. В прошедшем сезоне РПЛ хавбек провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что футболист получил предложение о переходе в «Рому».

источник: Чемпионат.com
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