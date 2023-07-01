Семак рассказал о проблемах «Зенита» перед матчем с «Нефтчи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался перед матчем против азербайджанского «Нефтчи» в рамках «Кубка PARI Премьер».

«Есть сложности, связанные с тем, что перерыв между сезонами не такой, как обычно. По ходу турнира будем играть оптимальным составом.

Для нас этот турнир – прекрасная возможность сыграть с хорошими клубами. Год назад играли с «Црвеной» в Сочи: прекрасная атмосфера, хорошая игра. То же самое можно сказать про матч с «Фенербахче» – мы с удовольствием съездили в гости, нас прекрасно приняли. Эта игра вызвала большой интерес у болельщиков, а с точки зрения самого футбола матч был достаточно насыщенным.

Для нас это показатель, на каком этапе мы находимся, куда нужно двигаться. Мы очень рады этому турниру и ждём начала подготовки к официальным матчам», – приводит слова Семака корреспондент «Советского спорта» Камила Абдурахманова.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Нефтчи» сегодня, 1 июля. Встреча начнется в 19.30 по Москве.