ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Тренер «Нефтчи» – о матче с «Зенитом»: получить такого соперника на сборах очень сложно

Встреча состоится сегодня, 1 июля.
01 июля 2023 15:48
автор: Камила Абдурахманова

Главный тренер «Нефтчи» Игорь Гетман высказался перед матчем против «Зенита» на Кубке PARI Премьер.

«Очень тяжело получить на сборах таких соперников, как «Зенит», «Фенербахче» и «Црвена Звезда». Сейчас у нас есть такая возможность, и именно в этих играх можно увидеть свои недостатки и попытаться устранить их, а также заметить свои плюсы и развить их. Для нас это очень хороший турнир», – приводит слова Гетмана корреспондент «Советского спорта» Камила Абдурахманова.

Напомним, «Зенит» и «Нефтчи» сыграют сегодня, 1 июля. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
В «Фенербахче» отметили важность участия клуба в турнире Кубок PARI Премьер
Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге.
01.07.2023 16:06
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Семак рассказал о проблемах «Зенита» перед матчем с «Нефтчи»
Команды сыграют на «Кубке PARI Премьер».
01.07.2023 15:38
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Семак подтвердил желание Вендела покинуть «Зенит»
Семак подтвердил желание Вендела покинуть «Зенит»
Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Рома».
01.07.2023 15:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В клубе из ОАЭ прокомментировали информацию об интересе к Кокорину
Форвард был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.
01.07.2023 14:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тилеманс рассказал, почему решил сменить «Лестер» на «Астон Виллу»
Полузащитник присоединился к новой команде 1 июля.
01.07.2023 14:24
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Луис Энрике хочет видеть полузащитника Силву в «ПСЖ»
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 млн евро.
01.07.2023 13:23
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В расположение ЦСКА вернулись три игрока
Сезон чемпионата РПЛ стартует 22 июля.
01.07.2023 13:06
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Владелец «ПСЖ» провел встречу с семьей Кейна
Действующее соглашение с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2024 года.
01.07.2023 12:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Маркус Тюрам стал игроком «Интера»
Маркус Тюрам стал игроком «Интера»
Нападающий является сыном легендарного футболиста Лилиана Тюрама.
01.07.2023 12:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.