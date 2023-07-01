Тренер «Нефтчи» – о матче с «Зенитом»: получить такого соперника на сборах очень сложно

Главный тренер «Нефтчи» Игорь Гетман высказался перед матчем против «Зенита» на Кубке PARI Премьер.

«Очень тяжело получить на сборах таких соперников, как «Зенит», «Фенербахче» и «Црвена Звезда». Сейчас у нас есть такая возможность, и именно в этих играх можно увидеть свои недостатки и попытаться устранить их, а также заметить свои плюсы и развить их. Для нас это очень хороший турнир», – приводит слова Гетмана корреспондент «Советского спорта» Камила Абдурахманова.

Напомним, «Зенит» и «Нефтчи» сыграют сегодня, 1 июля. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.