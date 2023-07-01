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В «Фенербахче» отметили важность участия клуба в турнире Кубок PARI Премьер

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге.
01 июля 2023 16:06
автор: Камила Абдурахманова

Спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко поделился ожиданиями от международного турнира Кубок PARI Премьер.

Отметим, что соревнования стартуют сегодня, 1 июля, в Санкт-Петербурге матчем между «Зенитом» и «Нефтчи».

– Мы с вами обсуждаем футбол на этой пресс-конференции, а не какие-либо другие вопросы. Завтра начнутся все бюрократические процедуры, которые необходимы для того, чтобы наш состав прилетел в Санкт-Петербург в полном составе. Если не будет травм, то прилетит самый сильный состав. Вот и все. Для нас это важно. 8 июля мы все прилетим в Санкт-Петербург, опять же, если не будет травм. Мы все готовы. Этот турнир – важнейшая часть предсезонной подготовки. Весь фокус сейчас на футболе, все остальное пусть останется за скобками, – передает слова Бранко корреспондент «Советского спорта» Камила Абдурахманова.

Напомним, что 9 июля «Фенербахче» сыграет против «Зенита». 12 июля стамбульская команда встретится с «Црвеной Звездой», а спустя еще три дня турецкий клуб проведет матч с «Нефтчи».

источник: «Советский спорт»
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