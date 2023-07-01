Сергей Семак: наличие большого количества игроков сборной в составе «Нефтчи» говорят о силе команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче с «Нефтчи» в рамках международного турнира Кубок PARI Премьер.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 1 июля, на стадионе «Газпром Арена». Начало – в 19:30 мск.

– Насчет сегодняшней игры, я привел в пример те матчи, которые мы провели за последние годы против «Црвены Звезды» и «Фенербахче». Что касается «Нефтчи», мы помним, как она играла еще с тульским «Арсеналом» в квалификации еврокубков, и, безусловно, понимаем, что в прошлом чемпионате были три команды, которые с отрывом вошли в ту тройку, которая будет представлять страну в еврокубках.

Конечно, и уровень футбола, и игра сборной, и наличие большого количества игроков сборной в составе «Нефтчи» говорят о силе команды. Мы со своей стороны будем поддерживать и ждём сегодняшний матч с большим интересом, чтобы посмотреть на команду. Мы с огромным уважением относимся к командам, с которыми у нас всегда были хорошие отношения. Я с удовольствием вспоминаю свой последний приезд в Баку, – передает слова Семака корреспондент «Советского спорта» Камила Абдурахманова.

Напомним, что 4 июля сине-бело-голубые сыграют против «Црвены Звезды», а спустя пять дней российский клуб встретится с «Фенербахче».