Семак оценил шансы Коваленко выиграть конкуренцию в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, что способен ли полузащитник Александр Коваленко стать игроком основного состава в его команде.

Отметим, что 19-летний игрок перешел в питерский клуб из «Сочи» в пятницу, 30 июня.

«На мой взгляд, Коваленко — очень перспективный игрок. Он только начал тренироваться, до этого он долго не играл из‑за повреждения. У него был достаточно большой период времени без игр и тренировок, ему придется адаптироваться. Но, надеюсь, в следующей игре на какое‑то время мы успеем его увидеть. Пока у нас не такой большой выбор игроков центр поля, у него есть шанс выиграть конкуренцию, мы ему будем помогать», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Добавим, что «Зенит» принимает участие в Кубке PARI Премьер. Сегодня, 1 июля в первом матче турнира сине-бело-голубые одержали победу над «Нефтчи» со счетом 3:1.

Всего за карьеру в РПЛ Коваленко провел 35 матчей, отличился одним забитым мячом и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 2,8 миллиона евро.