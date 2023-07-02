В Испании составили рейтинг лучших футболистов сезона: Месси занял 2-е место, Мбаппе – 4-е

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назван лучшим игроком прошедшего сезона. К такому мнению пришли журналисты испанской газеты Marca.

Вторым оказался Лионель Месси, защищавший цвета «ПСЖ», а замкнул первую тройку вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

Звезда парижан Килиан Мбаппе расположился на 4-й строчке. В топ-10 также вошел экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий за «Наполи».

Напомним, в минувшей кампании Холанд помог «Сити» выиграть АПЛ, Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Топ-10 игроков сезона-2022/23 по версии Marca:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

2. Лионель Месси («ПСЖ»

3. Винисиус Жуниор («Реал»)

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Антуан Гризманн («Атлетико»)

8. Виктор Осимхен («Наполи»)

9. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

10. Хвича Кварацхелия («Наполи»)