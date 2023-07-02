ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

В Испании составили рейтинг лучших футболистов сезона: Месси занял 2-е место, Мбаппе – 4-е

В топ-10 также вошел Хвича Кварацхелия.
02 июля 2023 08:52
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назван лучшим игроком прошедшего сезона. К такому мнению пришли журналисты испанской газеты Marca.

Вторым оказался Лионель Месси, защищавший цвета «ПСЖ», а замкнул первую тройку вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

Звезда парижан Килиан Мбаппе расположился на 4-й строчке. В топ-10 также вошел экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий за «Наполи».

Напомним, в минувшей кампании Холанд помог «Сити» выиграть АПЛ, Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Топ-10 игроков сезона-2022/23 по версии Marca:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

2. Лионель Месси («ПСЖ»

3. Винисиус Жуниор («Реал»)

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Антуан Гризманн («Атлетико»)

8. Виктор Осимхен («Наполи»)

9. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

10. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

источник: «Советский спорт»
Донецкий «Шахтёр» объявил о расторжении контракта с главным тренером
Игор Йовичевич проработал с «горняками» всего один сезон.
02.07.2023 09:29
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Альфонсо Дэвис не продлевает контракт с «Баварией», так как ждет предложение от «Реала»
Футболист не желает оставаться в Бундеслиге.
02.07.2023 09:12
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Джанлуиджи Буффон получил предложение от клуба из Саудовской Аравии
Легендарному вратарю готовы платить 15 млн евро в год.
02.07.2023 08:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Доминик Собослаи подписал контракт с «Ливерпулем» до 2028 года
Венгерский футболист Доминик Собослаи стал игроком «Ливерпуля».
02.07.2023 08:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Сборная Испании победила Швейцарию и стала полуфиналистом молодежного Евро-2023
Сборная Испании победила Швейцарию и стала полуфиналистом молодежного Евро-2023
Игра национальных команд состоялась на стадионе «Гиулешти» в Бухаресте.
02.07.2023 00:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семак оценил шансы Коваленко выиграть конкуренцию в «Зените»
30 июня петербуржцы объявили о переходе российского хавбека.
01.07.2023 23:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Зенита» Семак прокомментировал создание медиакоманды
Ранее «Зенит» объявил о создании команды «Чисто Питер».
01.07.2023 23:47
Футбол
автор: Александр Евграфов
Месси трогательно обратился к завершившему карьеру Фабрегасу
Футболисты вместе выступали за «Барселону».
01.07.2023 23:43
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дмитрий Тарасов отреагировал на победу «Родины Медиа» в Медиалиге 
В финале турнира его команда обыграла 2DROTS.
01.07.2023 23:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.