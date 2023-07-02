Пуйоль отреагировал на решение Фабрегаса завершить карьеру

Накануне, 1 июля, бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры.

Экс-футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль, выступавший с хавбеком за сине-гранатовых, обратился к бывшему партнеру в соцсети.

«Поздравляю с твоей карьерой. Было приятно разделить с тобой такие приятные моменты. Удачи на этом этапе, я люблю тебя, друг», – написал Пуйоль.

Ранее сообщалось, что 36-летний Фабрегас получил тренерскую лицензию и возглавит молодежную команду итальянского «Комо».