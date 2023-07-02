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Пулишич может продолжить карьеру в «Милане»

«Россонери» сделали предложение «Челси» по трансферу американского футболиста. 
02 июля 2023 23:54
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Челси» Кристиан Пулишич может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

Как утверждает источник, лондонская команда получила предложение от «Милана» на предмет приобретения 24-летнего нападающего в размере 14 миллионов евро. Сообщается, что «пенсионеров» не устраивает предложенная сумма миланского клуба. Сам американец уже согласовали личные условия трудового соглашения с «дьяволами».

Напомним, что Пулишич выступает за «Челси» с 2019 года. В прошедшем сезоне в составе синих он принял участие в 30 матчах, отличился одним забитым мячом и двумя ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

источник: The Athletic
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