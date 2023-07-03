ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Сёмин высказался о трансферной политике «Зенита» 

76-летний специалист объяснил, почему сине-бело-голубые отдают предпочтение бразильским легионерам на трансферном рынке. 
03 июля 2023 23:09
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил трансферную политику «Зенита» и поделился мнением о бразильских футболистах питерского клуба.

«Да, в «Зените» сейчас действительно много бразильцев, но это объяснимо — именно они в большей степени приносят клубу результат. Петербуржцы берут талантливых и перспективных игроков, которые растут вместе с командой. В этом нет ничего плохого. «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором. Что касается бразильцев, то мы видим, как хорошо они адаптируются в России», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Добавим, что в настоящий момент за «Зенит» играют восемь представителей Бразилии: защитники Родригао, Сантос и Ренан, хавбеки Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, а также нападающие Клаудиньо и Малком.

По итогам сезона-2022/2023 подопечные Сергея Семака выиграли чемпионат России в пятый раз подряд.

источник: «РБ-Спорт»
«Челси» ведет переговоры о покупке 20-летнего защитника «Саутгемптона»
За игрока просят 38 млн фунтов.
03.07.2023 23:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Деспотович согласен, что Божович является легендой российского футбола
Форвард имеет опыт работы с черногорским тренером.
03.07.2023 23:13
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Бешикташ» подтвердил заинтересованность в полузащитнике ЦСКА Зайнутдинове
Причина привлекательности 25-летнего футболиста для турецких клубов знакома России
03.07.2023 23:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
Две футбольные лиги Испании сменили названия 
Речь идет о двух высших дивизионах испанского чемпионата.
03.07.2023 23:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Арсенал» арендует защитника «Рубина» Нижегородова
Игрок продолжит карьеру в другом клубе.
03.07.2023 22:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
Спортдир «Бешикташа»: ситуация по Кузяеву станет понятной на этой неделе
Далер может продолжить карьеру в Турции.
03.07.2023 22:42
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Спартак» планирует приобрести футболиста «Тоттенхэма»
«Спартак» планирует приобрести футболиста «Тоттенхэма»
В услугах игрока также заинтересован ряд европейских клубов. 
03.07.2023 22:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Корнеев оценил возможный переход Алексея Миранчука в «Верону» 
В настоящий момент права на российского игрока принадлежат «Аталанте».
03.07.2023 22:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Интер Майами» может подписать ещё одного бывшего одноклубника Месси 
Ранее, помимо аргентинского форварда, в американскую команду перешёл Серхио Бускетс. 
03.07.2023 22:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.