Сёмин высказался о трансферной политике «Зенита» 

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил трансферную политику «Зенита» и поделился мнением о бразильских футболистах питерского клуба.

«Да, в «Зените» сейчас действительно много бразильцев, но это объяснимо — именно они в большей степени приносят клубу результат. Петербуржцы берут талантливых и перспективных игроков, которые растут вместе с командой. В этом нет ничего плохого. «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором. Что касается бразильцев, то мы видим, как хорошо они адаптируются в России», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Добавим, что в настоящий момент за «Зенит» играют восемь представителей Бразилии: защитники Родригао, Сантос и Ренан, хавбеки Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, а также нападающие Клаудиньо и Малком.

По итогам сезона-2022/2023 подопечные Сергея Семака выиграли чемпионат России в пятый раз подряд.