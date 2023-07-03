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«Ювентус» не сможет купить Малкома у «Зенита»

У титулованного клуба сложная ситуация
03 июля 2023 23:51
автор: Максим Скороходов

Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини заявил, что «Ювентус» не будет покупать Малкома у «Зенита».

- «Юве» не будет в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а в такой ситуации очень маловероятно, что они смогут тратить много. Сперва им нужно продать ряд футболистов, которые сидят на огромных зарплатах. У них сложнейшая ситуация. И мне сложно представить, что сейчас они стали бы инвестировать в Малкома. Он хороший игрок, тут спорить не о чем, но шансов на его приход в Турин нет, - приводит «РБ-Спорт» слова Чинквини.

Напомним, в прошлом сезоне с «Ювентуса» сняли 10 очков за финансовые махинации. Команда завершила чемпионат Италии на седьмом месте.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ: на его счету 23 гола в 27 матчах. Кроме того, нападающий отдал 9 результативных передач.

источник: «РБ-Спорт»
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