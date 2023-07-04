Аршавин – о желании Вендела покинуть «Зенит»: ситуация непростая, он хороший игрок

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал информацию о желании Вендела покинуть команду.

По словам функционера, клуб открыт к переговорам, так как понимает, что полузащитник твердо решил сменить команду.

«Ситуация с Венделом непростая, он хороший игрок. Могу только повторить слова Семака, что клуб открыт к предложениям.

Скорее всего, если бы был пункт о прерывании контракта, он бы сработал, но ситуация другая. Думаю, это понимают и агенты Вендела, поэтому успешно сотрудничают с «Зенитом». Думаю, найдут решение, которое устроит и клуб, и их», – сказал Аршавин YouTube-каналу «#ТакойФутбол».

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2022 года. В прошедшем сезоне РПЛ хавбек провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что футболист получил предложение о переходе в «Рому».