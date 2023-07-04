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«Коринтианс» сделал предложение «Зениту» о трансфере Вендела

Питерцы могут заработать крупную сумму на продаже бразильца.
04 июля 2023 11:05
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Зенита» Вендел, изъявивший желание покинуть команду, может перейти в «Коринтианс».

Как сообщает Egool, бразильцы хотят арендовать футболиста с правом выкупа за 18 млн евро. О реакции питерцев не уточняется.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб открыт к предложения по продаже хавбека.

К слову, «Коринтианс» – не единственный претендент на бразильца. Им также интересуются «Рома» и «Палмейрас».

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2022 года. В прошедшем сезоне РПЛ хавбек провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

источник: «Советский спорт»
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