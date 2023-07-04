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Назван лучший арбитр сезона в России

Нет, это не Сергей Карасёв.
04 июля 2023 19:16
автор: Артур Гичунцев

Судья из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов признан лучшим арбитром сезона-2022/23 в России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На второй позиции расположился рефери из Сочи Павел Кукуян, а замкнул первую строчку Сергей Карасёв из Москвы.

В десятку также вошли Евгений Турбин и Кирилл Левников, а последнее, 10-е место, занял Артём Любимов.

Отмечается, что рейтинг сформирован из оценок инспекторов матчей с учётом решений экспертно-судейской комиссии РФС.

Более подробный список выглядит так:

РФС

источник: РФС
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