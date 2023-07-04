Личка раскрыл, какой футбол он будет прививать «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, в какой футбол будут играть бело-голубые под его руководством.

«Я хочу, чтобы моя команда играла в интенсивный, скоростной футбол. Сегодня я видел хорошие моменты и могу сказать, что в команде собраны достаточно умные и хорошие игроки. И мы должны использовать индивидуальные качества наших футболистов», — приводит слова чешского специалиста пресс-служба москвичей.

Напомним, сегодня в товарищеском матче «Динамо» обыграло хабаровский СКА со счётом 2:1.

Личка возглавил команду в летнее межсезонье, перебравшись в столицу из «Оренбурга».