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Личка раскрыл, какой футбол он будет прививать «Динамо»

Чех перебрался в Москву из Оренбурга.
04 июля 2023 23:50
автор: Александр Шульгин

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, в какой футбол будут играть бело-голубые под его руководством.

«Я хочу, чтобы моя команда играла в интенсивный, скоростной футбол. Сегодня я видел хорошие моменты и могу сказать, что в команде собраны достаточно умные и хорошие игроки. И мы должны использовать индивидуальные качества наших футболистов», — приводит слова чешского специалиста пресс-служба москвичей.

Напомним, сегодня в товарищеском матче «Динамо» обыграло хабаровский СКА со счётом 2:1.

Личка возглавил команду в летнее межсезонье, перебравшись в столицу из «Оренбурга».

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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