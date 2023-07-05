Стало известно, когда стартует новый сезон чемпионата Италии

Новый сезон чемпионата Италии стартует 5 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В этот день любителей футбола ожидают 20 матчей. Так, действующий победитель Серии А, «Наполи», встретится с «Фрозиноне», а серебряный призер чемпоината, «Лацио», проведет встречу с «Лечче».

Наконец, «Милан», финишировавший на 3-й строчке, сыграет с «Болоньей».

Более подробный список выглядит так:

Также сообщается, что сезон в Серии А завершится 26 мая 2024 года, а финал Кубка Италии будет сыгран 15 мая.