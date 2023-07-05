Фернандеш вспомнил о стычке с Маунтом после новости о его переходе в «МЮ» (фото)

Сегодня, 5 июля, «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника «Челси» Мейсона Маунта.

Лидер «красных дьяволов» Бруну Фернандеш оригинально отреагировал на переход англичанина: он выложил фотографии с матча против «синих», в ходе которого у него состоялась стычка с молодым хавбеком.

«Почему так долго переходил? Добро пожаловать, Мейсон Маунт», – подписал снимки португалец.

«МЮ» не раскрывал детали трансфера Маунта, однако, СМИ уверяют, что клуб выложил за 24-летнего полузащитника 50 млн евро.